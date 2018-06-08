В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года

08.06.2018 14:01

В мае 2018 года на Донбассе погибли 10 украинских военных, более 90 получили ранения.

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса. Об этом сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

Также в госдепе озвучили потери среди украинских военных на Донбассе в мае.

«Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса», — отметила Нойерт.

Источник: ИА «Вчасно»