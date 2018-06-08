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Архив - Донецкая область

В Макеевке дебошир откусил женщине нос

08.06.2018 13:43
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В Макеевке дебошир откусил женщине нос

Конфликт в подъезде многоэтажки в оккупированной Макеевке завершился дракой, в результате которой ранее судимый горожанин укусил женщину.
Об этои сообщает т.н. "Макеевское ГУ МВД ДНР".
"Инцидент произошел в подъезде многоэтажки. Гражданские супруги ожидали лифт, когда на площадке появился молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал требовать сигарету. Пара ответила отказом, который был воспринят агрессивно. В ход пошли кулаки, а когда женщина попыталась оттащить пьяного мужчину от своего сожителя, то конфликтная ситуация закончилось неожиданно – дебошир откусил женщине кончик носа", - сказано в сообщении.
Отмечается, что медики в тот же день сшили нос 46-летней пострадавшей. Ее обидчик задержан. Им оказался безработный ранее судимый макеевчанин, которому грозит за содеянное до 4 месяцев ареста



Теги: Донбасс, Макеевка, женщина, нос
 
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