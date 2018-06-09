6 против 4: сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись обстрелами

09.06.2018 12:36

С полуночи 9 июня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано 6 прицельных обстрелов опорных пунктов защитников Украины со стороны оккупантов.



Как сообщили в Минобороны, на Луганском направлении ночью в течение часа враг раз обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции ОС в районе н.п. Новотошковское.



Пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы на Донецком направлении, почти все они произошли в течение ночи.



"Наши военные вели огонь 4 раза. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), за минувшие сутки, 8 июня, российско-оккупационные войска 38 раз обстреляли Донбасс. Зафиксированы большие потери с двух сторон. Ранее была опубликована карта суточных обстрелов из зоны ООС.