- Порошенко заявил, что ООС круче АТО21:10
- Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона20:50
- Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления20:30
- Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать20:10
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе19:50
- На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений19:10
- Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу18:50
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника18:10
- На Донбасском фронте с начала суток произошло 10 обстрелов, есть раненый17:50
Битва за Донбасс: появилась развернутая сводка пресс-центра ОС
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) подполковник Виктор Шубец рассказал о самых примечательных событиях на Донбассе за сутки, 8 июня.
По словам подполковника, ситуация в районе операции Объединенных сил за минувшие сутки оставалась контролируемой, с признаками обострения на Светлодарск и Мариупольском направлениях.
"Объединенные силы, подтверждая свои мирные намерения, продолжали вести только оборонительные действия и совершенствовать в инженерном отношении свои позиции. Вместе с тем, противник, грубо нарушал Минские договоренности, продолжает обострять обстановку в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское. Так, за прошедшие сутки, при поддержке огня артиллерии и минометов, противник пытался вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, ведущие оборонительные действия вдоль Бахмутской трассы и на подступах к Крымскому", - сообщил Шубец.
По его словам, в ходе тех боев трех наших воинов были ранены. Противник получал достойный ответ. Ни пяди нашей земли не было потеряно.
Неспокойной была ситуация и на Мариупольском направлении, где противник 17 раз открывал прицельный огонь по нашим позициям. Дважды при поддержке огня артиллерии, пытался овладеть нашими опорными пунктами в районе населенного пункта Водяное. В ходе боя один военнослужащий ОС был ранен.
Также противник продолжает вести огонь с позиций, находящихся на участках разведения. Так, вчера утром, враг открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов из района отвода, вблизи населенного пункта Петровское в Донецкой области. В результате вражеского огня один военнослужащий был ранен.
"Объединенные силы дают и будут давать адекватный ответ на любые попытки оккупантов вести огонь по нашим защитникам и мирным жителям, - уверяет Шубец. - По данным разведки, в течение 8 июня уничтожено 3 и ранены 16 оккупантов".
В течение 8 июня также выявлено четыре случая применения противником беспилотных летательных аппаратов с целью уточнения позиций подразделений Объединенных сил на Попаснянском и Авдеевском направлениях. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил применения БПЛА было прекращено.
Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперськими мерами угроза была быстро ликвидирована.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки на других направлениях был ранен еще один военнослужащий. Все раненые эвакуированы в больницы. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни бойцов ничего не угрожает", - подчеркнул подполковник.
Отмечается усиление проведения противником информационных провокаций с целью запугивания жителей оккупированных территорий. Также такими акциями противник пытается поддерживать среди боевиков террористических группировок надлежащий уровень дисциплины, который в последнее время (особенно на передовых позициях) значительно снизился. Оккупанты активно распространяют слухи о якобы подготовке к наступлению Объединенных сил на отдельных направлениях. Для усиления информационного влияния враг систематически прибегает к обстрелам своих позиций и мирных населенных пунктов, в частности на оккупированных территориях.
"В очередной раз подчеркиваем, что позиция командования Объединенных сил остается неизменной. Объединенные силы не ведут огонь по населенным пунктам и мирным жителям", - заявил Шубец.
Он также сообщил, что 8 июня Объединенными силами в полной мере выполнены все условия для проведения восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. И уверяет, что по состоянию на 7:00 утра 9 июня работы на ДФС начались в плановом порядке.
Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Следует отметить, что командованием Объединенных сил усилены профилактические мероприятия на автостанциях и железнодорожных вокзалах, отделениях почты. Деятельность правоохранительных органов направлена на недопущение утечки оружия, боеприпасов и взрывчатки на мирную территорию Украины.
Так, на одном из отделений "Новой почты" в городе Счастье представителем военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил обнаружены и изъяты патроны различного калибра в почтовом отправлении. Патроны направлены на экспертизу.
Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию последовало около 20 000 человек и более 6000 транспортных средств. 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения.
За вчерашний день Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно представителями Государственной фискальной службы Украины из состава ОС при осмотре личных вещей гражданин и их транспортных средств, изъято незаконных товаров на общую сумму почти 15 000 гривен.
Кроме того 8 июня, военнослужащими Объединенных сил доставлена гуманитарная помощь от общественных организаций в район населенного пункта Старый Айдар.
Оказана гуманитарная помощь, проведены медицинские и психологические консультации для гражданского населения с участием представителей международной благотворительной организации в поселках Карловка, Очеретино и Каменка.
А еще вчера, 8 июня, в Мариуполе торжественно восстановлено движение на участке железнодорожного пути между Мариуполем и Волновахой. Указанные мероприятия проводятся при непосредственном участии Объединенных сил и в дальнейшем приобретут еще более мощное развитие, уверяет представитель пресс-центра ОС.
Теги: Донбасс, помощь, потери, обстрелы, КПВВ, ООС
- Переселенцы, потери и нагрузка на КПВВ: на Луганщине озвучили страшные данные
- Очередные страшные новости с расстрелянного мариупольского направления
- В результате ошибочного минометного обстрела один боевик убит и трое ранены - разведка
- В Зайцево у ВСУ - потери
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен
- Гибель мирных жителей, сотни взрывов и потери сторон: ОБСЕ бьет тревогу из-за эскалации на Донбассе
- Порошенко заявил, что ООС круче АТО21:10
- Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона20:50
- Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления20:30
- Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать20:10
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе19:50
- "Скрепы" превыше всего: в "ЛНР" готовятся одурманивать молодежь19:30
- На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений19:10
- Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу18:50
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника18:10
- Порошенко заявил, что ООС круче АТО21:10
- Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона20:50
- Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления20:30
- Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать20:10
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе19:50
- "Скрепы" превыше всего: в "ЛНР" готовятся одурманивать молодежь19:30
- На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений19:10
- Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу18:50
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника18:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ