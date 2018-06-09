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Донбасский фронт: главком ВСУ побывал в зоне ООС
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Виктор Муженко в ходе рабочей поездки в зону ответственности Объединенных сил убедился, что руководящий состав группировок, бригад и военных частей владеет ситуацией и понимает свои задачи по защите страны.
По словам Муженко, в чрезвычайно сложных условиях военнослужащие демонстрируют высокую ответственность и веру в нашу победу.
В операции Объединенных сил четко определены задачи для:
- Вооруженных Сил - сдерживание противника и его отпора, создание условий для восстановления территориальной целостности страны;
- Нацгвардии Украины - обеспечение в зоне безопасности правопорядка и пропускного режима;
- подразделений Госпогранслужбы Украины - охрана границы и контроль пересечения линии разграничения гражданами;
- Национальной полиции - обеспечение безопасности и правопорядка и борьба с криминалом;
- СБУ - оперативного сопровождения и безопасности группировок Объединенных сил.
Теги: Донбасс, фронт, Муженко, Операция Объединенных сил, ООС
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