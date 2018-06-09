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Архив - Донецкая область

Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня

09.06.2018 12:44
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Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня

По данным представителей Минобороны, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) прошедшие сутки, 8 июня, остается сложной. Противник произвел 38 обстрелов, все - прицельные. Ответный огонь военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали 17 раз.

На Луганском направлении (в него входит вся Луганщина и часть Донетчины) вчера зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника.

В частности, с начала суток и утром в районе н.п. Новотошковское и Крымского российско-оккупационные войска применяли минометы запрещенных 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

До конца суток активность боевиков не утихала: обстрелам с использованием всех указанных видов оружия неоднократно подверглись позиции ОС вблизи населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Железное, Зайцево, Луганское и Екатериновка. Об интенсивности боевых действий на направлении свидетельствует то, что в течение суток в сторону позиций ОС было выпущено 38 мин 120-го калибра, а также 22 мины калибра 82 мм.

На Донецком направлении в пятницу зафиксировано 24 вражеских обстрелов, преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов.

В то же время, примерно с шести вечера в течение почти двух часов боевики российско-террористических войск вели огонь из минометов 120 калибра в районе Водного и Широкино.

Кроме того, дважды в сутки противник пытался вести снайперский огонь вблизи Красногоровки. Благодаря принятым нашими военными контрснайперским мерам эти попытки не увенчались успехом.

Наибольшее количество вражеских обстрелов - 7 раз, зафиксировано в районе Водяного. 4 раза под огнем боевиков оказывались защитники Красногоровки, трижды - населенных пунктов Марьинка, Гнутово и Павлополь.

"Во время вражеских обстрелов и огневых столкновений шестеро военнослужащих Вооруженных Сил получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минобороны.

По данным разведки, в течение 8 июня трех оккупантов уничтожили и 16 получили ранения.

 Ранее была опубликована карта суточных обстрелов из зоны ООС.

Напомним, что сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись в общей сложности десятью обстрелами.



Теги: Донбасс, война, потери, обстрелы, ООС
 
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