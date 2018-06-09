- Отличная новость с Донбасса официально подтверждена14:50
- Жебривский: к утру Авдеевка будет с водой14:34
- Ужас в Горловке: подросток лишился левой кисти руки и нескольких верхних фаланг пальцев на правой руке14:21
- Битва за Донбасс: появилась развернутая сводка пресс-центра ОС14:09
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий14:00
- "Отставка" Захарченко: что творится в "королевстве ДНР"13:40
- Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня12:44
- 6 против 4: сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись обстрелами12:36
- Война на Донбассе: опубликована карта суточных обстрелов в зоне ООС12:17
- "Таможня" в "ДНР" гробит здоровье людей12:10
Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня
По данным представителей Минобороны, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) прошедшие сутки, 8 июня, остается сложной. Противник произвел 38 обстрелов, все - прицельные. Ответный огонь военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали 17 раз.
На Луганском направлении (в него входит вся Луганщина и часть Донетчины) вчера зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника.
В частности, с начала суток и утром в районе н.п. Новотошковское и Крымского российско-оккупационные войска применяли минометы запрещенных 120-го и 82-го калибров, вооружения БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
До конца суток активность боевиков не утихала: обстрелам с использованием всех указанных видов оружия неоднократно подверглись позиции ОС вблизи населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Железное, Зайцево, Луганское и Екатериновка. Об интенсивности боевых действий на направлении свидетельствует то, что в течение суток в сторону позиций ОС было выпущено 38 мин 120-го калибра, а также 22 мины калибра 82 мм.
На Донецком направлении в пятницу зафиксировано 24 вражеских обстрелов, преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов.
В то же время, примерно с шести вечера в течение почти двух часов боевики российско-террористических войск вели огонь из минометов 120 калибра в районе Водного и Широкино.
Кроме того, дважды в сутки противник пытался вести снайперский огонь вблизи Красногоровки. Благодаря принятым нашими военными контрснайперским мерам эти попытки не увенчались успехом.
Наибольшее количество вражеских обстрелов - 7 раз, зафиксировано в районе Водяного. 4 раза под огнем боевиков оказывались защитники Красногоровки, трижды - населенных пунктов Марьинка, Гнутово и Павлополь.
"Во время вражеских обстрелов и огневых столкновений шестеро военнослужащих Вооруженных Сил получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минобороны.
По данным разведки, в течение 8 июня трех оккупантов уничтожили и 16 получили ранения.
Ранее была опубликована карта суточных обстрелов из зоны ООС.
Напомним, что сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись в общей сложности десятью обстрелами.
Теги: Донбасс, война, потери, обстрелы, ООС
- Вчерашний день в зоне АТО - второй по кошмарным потерям в июле
- Убийственный июль: за 5 дней в ВСУ - 6 погибших, 33 раненых
- С начала августа в зоне АТО - 480 обстрелов, 4 погибших, около 50 раненых
- САУ, міномети, танки: в Луганьській області - жорсткі атаки
- Стали известны военные потери в зоне АТО
- Донбасский фронт: цинизм оккупантов и украинских депутатов, мощнейшие обстрелы, ужасные потери
- Отличная новость с Донбасса официально подтверждена14:50
- Жебривский: к утру Авдеевка будет с водой14:34
- Ужас в Горловке: подросток лишился левой кисти руки и нескольких верхних фаланг пальцев на правой руке14:21
- Битва за Донбасс: появилась развернутая сводка пресс-центра ОС14:09
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий14:00
- "Отставка" Захарченко: что творится в "королевстве ДНР"13:40
- В "ЛНР" зафиксировано массовое недовольство13:20
- Неспокойный Донбасс: у Кадиевки зафиксированы взрывы и очереди13:00
- Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня12:44
- 6 против 4: сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись обстрелами12:36
- Отличная новость с Донбасса официально подтверждена14:50
- Жебривский: к утру Авдеевка будет с водой14:34
- Ужас в Горловке: подросток лишился левой кисти руки и нескольких верхних фаланг пальцев на правой руке14:21
- Битва за Донбасс: появилась развернутая сводка пресс-центра ОС14:09
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий14:00
- "Отставка" Захарченко: что творится в "королевстве ДНР"13:40
- В "ЛНР" зафиксировано массовое недовольство13:20
- Неспокойный Донбасс: у Кадиевки зафиксированы взрывы и очереди13:00
- Гибридная война: полная сводка обстрелов и потерь на Донбассе за 8 июня12:44
- 6 против 4: сегодня на Донбасском фронте стороны обменялись обстрелами12:36
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя