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Архив - Донецкая область

На Донбасском фронте с начала суток произошло 10 обстрелов, есть раненый

09.06.2018 17:50
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На Донбасском фронте с начала суток произошло 10 обстрелов, есть раненый

В течение текущих суток, 9 июня, оккупанты Донбасса 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них два раза - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как отмечает пресс-центр Объединенных сил, российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам н.п.Новотошковское, что на Луганщине и Новоселовка Вторая на Донецком направлении.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. В ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр ОС.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, Объединенные силы
 
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