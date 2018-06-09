Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки

09.06.2018 17:11

Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает на Донбасском фронте, заявил, что оккупанты сорвали, сообщив о том, что ВСУ оставили поселки Гладосово и Травневое в районе временно неподконтрольной Горловки.



"Никто никуда не отходил, и ничего не оставлял. Над освобождёнными в ноябре посёлками Гладосово и Травневое, находящимися на Светлодарской дуге - развиваются украинские флаги", - уверяет Мысягин.



Напомним, что сегодня, 9 июня, т.н. "начальник пресс-службы ВС" созданного РФ квазиобразования "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что украинская армия оставила Гладосово и Травневое.