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Архив - Донецкая область

Огненный удар убил более 70 человек в "ДНР"

09.06.2018 16:30
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Огненный удар убил более 70 человек в "ДНР"

Более 2,5 тысячи пожаров было ликвидировано подразделениями т.н. "МЧС ДНР" с начала нынешнего года.

В пресс-службе спасательного "ведомства" сообщили, что в результате огненных ЧП в этом году погибли 74 человека, двое из них дети. Спасено на пожарах - 230 человек.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, ДНР
 
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