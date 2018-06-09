Отличная новость с Донбасса официально подтверждена

09.06.2018 14:50

Представители КП "Компания "Вода Донбасса" подтвердили сообщения о том, что на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) вернули электроснабжение.



"Сегодня в 13.45 восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. В настоящее время ведутся подготовительные работы к запуску фильтровальной станции в работу", - сообщается на сайте КП.





Напомним, что ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщил, что заработала ДФС, остановленная вечером 6 июня после обстрелов.



Представители Объединенных сил (ОС) также отмечали, что по состоянию на 7:00 утра 9 июня работы по запуску ДФС проводились в плановом порядке.



Отметим, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта (примерно 350 тыс. человек). Это Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.



В очередной раз ДФС была остановлена вечером 6 июня.