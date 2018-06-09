Плохие новости с Донбасса: замечена смертоносная техника

09.06.2018 17:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 июня), оккупанты Донбасса игнорируют договоренности об отводе вооружения.



Так, 5 июня в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) около н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка) и зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10") в н. п. Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка), размещенные там с нарушением линий отвода.



6 июня за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 30 танков (неустановленного типа) возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска).



В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода в Донецкой области наблюдатели видели 2 буксируемые гаубицы (Д-30) и отметили, что там до сих пор не хватает 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 8 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).



Команда Миссии еще раз посетила постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода в Донецкой области, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 11 танков (четыре Т-64 и семь Т-72).



5 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 5 боевых машин пехоты (БМП-1), 2 бронированные ремонтные машины (БТС-2 и БРЭМ-1) и бронетранспортер (МТ-ЛБ) в Горловке. На следующий день БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 боевых бронированных машин (типа БМП) около н. п. Новоселовка (37 км к северо-востоку от Донецка). 7 июня наблюдатели видели 3 МТ-ЛБ с установленными на них зенитными установками (ЗУ-23, 23 мм) неподалеку от н. п. Ирмино (54 км к западу от Луганска), 3 МТ-ЛБ с установленными на них зенитными установками (ЗУ-23) в районе Кадиевки и 2 бронетранспортера (БТР-80 и БРДМ-2) на западной окраине Луганска.