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Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
Представители ОО "Донбасс SOS" продолжают оказывать правовую помощь внутренне перемещенным лицам, а также жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В ближайшее время важная встреча состоится в Волновахе (подконтрольная правительству часть Донетчины).
В рамках проекта, который реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Чешской республики, можно получить качественное первичное и вторичное
юридическое сопровождение, помощь в составлении процессуальных документов, а также разъяснения положений действующего законодательства.
22 июня с 10:00 до 14.00 правовую помощь получат жители г. Волноваха по адресу: ул. Центральная д.43
Отметим, что проект "Правовая поддержка и адвокация проблем жителей Донецкой и Луганской областей", продлится до 31 октября 2018 года
Предварительная регистрация по ссылке.
Теги: Донбасс, помощь, оккупация, ВПЛ, Донбасс SOS
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