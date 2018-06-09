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Архив - Донецкая область

Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения

09.06.2018 08:48
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Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 8 июня, через КПВВ линию разграничения на Донбассе пересекли почти 40 000 человек и более 6000 транспортных средств.

Статистика по каждому контрольному пункты въезда-выезда выглядит следующим образом:

"Майорск" - 9170 человек и 1205 транспортных средств;

"Марьинка" - 10949 человек и 2165 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8457 человек и 1705 транспортных средств;

"Гнутово" - 4307 человек и 1017 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10365 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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