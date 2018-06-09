Порошенко заявил, что ООС круче АТО

09.06.2018 21:10

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает Операцию Объединенных сил (ООС) на Донбассе значительно эффективнее ранее проводившейся там Антитеррористической операции (АТО).



Такое заявление глава государства сделал 8 июня во время встречи со студентами Киевского национального университета им. Т. Шевченко.



"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция Объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?" – спросил Порошенко у студентов.



По словам главы государства, ООС предоставляет военнослужащим больше прав, но и больше обязательств. "Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - заверил Порошенко.



Сайт bykvu.com напоминает, что 30 апреля вступило в силу распоряжение президента о начале проведения Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим госорганам Украины, специальных полномочий по обеспечению национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.



Основные отличия ООС от АТО:



• новый руководитель Объединенных сил (им 16 марта назначен генерал-лейтенант Сергей Наев) будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, созданный на территории Донецкой и Луганской областей для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии;



• командование переходит от Антитеррористического центра СБУ к Объединенному оперативному штабу (ООШ) Вооруженных сил Украины. ООШ будут подчиняться все силовые подразделения, задействованные на территории Донецка (ВСУ, МВД, Нацполиция и пограничники);



• Россия признается агрессором и оккупантом части Донецкой и Луганской областей;



• боевики самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик называются представителями оккупационных администраций России;



• все военнослужащие получают расширенные полномочия вдоль линии разграничения ("боевые зоны" и "зоны безопасности"). В случае необходимости они могут осуществлять задержание, а также применять оружие и спецсредства в отношении нарушителей закона;



• операция Объединенных сил закончится после окончательного освобождения оккупированных территорий и восстановления на них конституционного порядка;



• кроме свидетельств о рождении и смерти, все документы, оформленные в оккупированных районах, признаются недействительными.