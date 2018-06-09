Представитель ООН не доволен тем, как ему показали пленных в Донецке и Луганске

09.06.2018 22:10

Спецдокладчик ООН по вопросам предотвращения пыток Нильс Мельцер уверяет, что не смог пообщаться конфиденциально с заключенными, удерживаемыми в местах заключения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



"Во время моего визита на территории, которые контролируют вооруженные формирования Донецка и Луганска, доступ в места лишения свободы не соответствовал требованиям моего мандата, - сообщил Мельцер на пресс-конференции в Киеве 8 июня. - Представители де-факто властей предварительно определили учреждения для визита, и моя команда не могла посетить другие учреждения. Более того, в учреждениях, которые я посетил в так называемой "ЛНР", мне не разрешили провести конфиденциальные интервью с задержанными. Даже во время коллективных интервью общего характера была атмосфера угнетающего и запугивающего присутствия персонала учреждения".



Мельцер подчеркнул, что в оккупированном Донецке смог индивидуально пообщаться с четырьмя бойцами Вооруженных сил Украины, которых избрали "представители де-факто властей". Но отметил, что "происходило под надзором персонала тюрьмы, что не смогло обеспечить полную конфиденциальность".



Ранее аппарата "уполномоченного по правам человека в ДНР" сообщал, что 6 июня представители ООН осмотрели условия содержания лиц, заключенных под стражу, а также лиц, отбывающих наказание в условиях Донецкого следственного изолятора.