Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона

09.06.2018 20:50

Известный волонтер Юрий Мысягин прокомментировал распространенную пропагандистами оккупантов Донбасса информацию о том, что он торгует оружием.



"Разведка 92-й бригады, добывшая сепарский автомат в районе Авдеевской Промки - никаких похвал и пряников Вы не получите. Это не вы герои, а Мысягин, который оказывается является оружейным бароном торгующим оружием, - иронично отвечает волонтер на бредни вражеских пропагандистов. - Люблю просто чистое оружие продавать. И прикрывает во всем этом деле меня Командующий ООС генерал Наев".





Продолжает в том же ключе троллить вражеских пропагандистов, Мысягин пишет: "Для Сепар ТВ открою страшную тайну: "мы с ним на пару этим занимаемся. Чистим и вывозим". Так что хлопцы из разведки 92-й бригады, звиняйте, но - этот трофей не ваш. Придётся Вам ещё пару автоматов отжать и по возможности вместе с хозяевами".