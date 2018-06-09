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Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона
Известный волонтер Юрий Мысягин прокомментировал распространенную пропагандистами оккупантов Донбасса информацию о том, что он торгует оружием.
"Разведка 92-й бригады, добывшая сепарский автомат в районе Авдеевской Промки - никаких похвал и пряников Вы не получите. Это не вы герои, а Мысягин, который оказывается является оружейным бароном торгующим оружием, - иронично отвечает волонтер на бредни вражеских пропагандистов. - Люблю просто чистое оружие продавать. И прикрывает во всем этом деле меня Командующий ООС генерал Наев".
Продолжает в том же ключе троллить вражеских пропагандистов, Мысягин пишет: "Для Сепар ТВ открою страшную тайну: "мы с ним на пару этим занимаемся. Чистим и вывозим". Так что хлопцы из разведки 92-й бригады, звиняйте, но - этот трофей не ваш. Придётся Вам ещё пару автоматов отжать и по возможности вместе с хозяевами".
Теги: Донбасс, оружие, волонтер, пропаганда, оккупанты
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