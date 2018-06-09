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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления

09.06.2018 20:30
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Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск ужесточает требования по обеспечению сокрытия преступлений и правонарушений, совершенных российскими военнослужащими против местного населения Донбасса.

"С этой целью введена практика экстренного направления специальных комиссий для проверки служебной деятельности в частях и соединениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в которых совершено преступление. Работа указанных комиссий направлена на недопущение распространения информации, которая может углубить негативное отношение местной общественности к российским оккупантов", - сообщают в ГУР.

В частности, 5 июня российским командованием было запрещено доступ т.н. представителей местных "правоохранительных органов" к месту совершения дорожно-транспортного происшествия, где по вине командира батальона оккупационных войск погибло гражданское лицо.

Кроме того, командиром одного из российских подразделений скрываются обстоятельства огнестрельного ранения в спину с близкого расстояния военнослужащего, призванного из числа местных жителей (произошло 7 июня).



Теги: Россия, Донбасс, преступление, боевики, оккупанты
 
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