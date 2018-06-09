- Порошенко заявил, что ООС круче АТО21:10
- Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона20:50
- Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления20:30
- Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать20:10
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе19:50
- На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений19:10
- Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу18:50
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника18:10
- На Донбасском фронте с начала суток произошло 10 обстрелов, есть раненый17:50
Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск ужесточает требования по обеспечению сокрытия преступлений и правонарушений, совершенных российскими военнослужащими против местного населения Донбасса.
"С этой целью введена практика экстренного направления специальных комиссий для проверки служебной деятельности в частях и соединениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в которых совершено преступление. Работа указанных комиссий направлена на недопущение распространения информации, которая может углубить негативное отношение местной общественности к российским оккупантов", - сообщают в ГУР.
В частности, 5 июня российским командованием было запрещено доступ т.н. представителей местных "правоохранительных органов" к месту совершения дорожно-транспортного происшествия, где по вине командира батальона оккупационных войск погибло гражданское лицо.
Кроме того, командиром одного из российских подразделений скрываются обстоятельства огнестрельного ранения в спину с близкого расстояния военнослужащего, призванного из числа местных жителей (произошло 7 июня).
Теги: Россия, Донбасс, преступление, боевики, оккупанты
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе
- Задержание друга Захарченко: что известно о преступлениях полковника РФ
- Страшная сила: кто противостоит украинским воинам на Донбассе
- Есть член Совбеза ООН, который может положить конец войне на Донбассе, повлияв на сепаратистов
- Тымчук раскрыл, что Москва будет делать с псевдореспубликами "ЛНР" и "ДНР"
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Порошенко заявил, что ООС круче АТО21:10
- Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона20:50
- Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления20:30
- Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать20:10
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе19:50
- "Скрепы" превыше всего: в "ЛНР" готовятся одурманивать молодежь19:30
- На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений19:10
- Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу18:50
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника18:10
- Порошенко заявил, что ООС круче АТО21:10
- Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона20:50
- Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления20:30
- Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать20:10
- Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе19:50
- "Скрепы" превыше всего: в "ЛНР" готовятся одурманивать молодежь19:30
- На донбасских КПВВ зафиксирована масса нарушений19:10
- Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу18:50
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- В КПВВ у донбасской линии разграничения женщина переехала пограничника18:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ