- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
Сегодня, 9 июня, т.н. "начальник пресс-службы ВС" созданного РФ квазиобразования "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что украинская армия оставила занятые в конце ноября прошлого года населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой.
Безсонов, перепутав понятия, называет украинских воинов террористами и уверяет, что они оставили оба указанных выше поселка.
По словам пропагандиста оккупантов, на сегодняшний день в Гладосово и Травневом якобы пребывают до четырех силовиков, которые "ведут наблюдение за позициями республиканской армии".
Напомним, что, находящиеся в "серой зоне" Гладосово и Травневое были взяты под контроль украинскими воинами в конце ноября 2017 года.
Местным жителям раздавали гуманитарную помощь, но оставалась еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Так, 16 декабря боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.
Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Военное телевидение Украины отсняло сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".
Читайте также:
Травневое: круги, кресты и запретное кладбище
Теги: Донбасс, пропаганда, ДНР, оккупанты, Травневое, Гладосово
- Американские САУ, химикаты и диверсанты: Басурин никак не уймется
- В ОРДО снимали лживые видеоролики
- В "ДНР" работает "комиссия", которая пытается спасти Россию от ответственности за войну на Донбассе
- Окупанти Донбасу отримали 46 млн. рублів на пропаганду
- В "ДНР" просят РФ больше врать про "зверства украинских карателей"
- Тяга к покойникам, охота за Vodafone и потеря во времени: Аброськин проанализировал СМИ "ДНР"
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект08:45
- Началась малая приватизация по системе ProZorro08:30
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- Монетизация субсидий: стало известно, как будут проверять украинцев08:00
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Донецк обстреляли, много повреждений