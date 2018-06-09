В ОРДЛО прорвались нужные авто

09.06.2018 08:54

На неподконтрольную часть Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей) вчера доставили помощь.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, 8 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 24 автомобиля с 440 тоннами сульфата алюминия (для очистки воды) и с более 11,6 тоннами медицинских товаров, направленные от Посольства Швейцарии в Украине.



Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения.