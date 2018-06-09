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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прорвались нужные авто

09.06.2018 08:54
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В ОРДЛО прорвались нужные авто

На неподконтрольную часть Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей) вчера доставили помощь.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, 8 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 24 автомобиля с 440 тоннами сульфата алюминия (для очистки воды) и с более 11,6 тоннами медицинских товаров, направленные от Посольства Швейцарии в Украине.

Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, ОРДЛО
 
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