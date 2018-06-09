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В Санкт-Петербурге набирают диверсантов для Донбасса
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в Центре тактической и огневой подготовки "Партизан" (г. Санкт-Петербург, РФ) осуществлен набор и началась подготовка новой партии "добровольцев" для участия в боевых действиях на востоке Украины в составе российских оккупационных войск.
"Обучение нового набора проходит с 1-го июня и закончится 31 августа по следующей программе: курс топографии и ориентировки на местности, тактическая медицина, курс выживания, спецкурс "Партизан" по ведению боя в городе и лесу, огневая подготовка с использованием различных видов стрелкового оружия, - сообщает ИС. - На протяжении последних четырех лет данный центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности".
В ИС отмечают, что выпускники центра назначаются на должности командиров ДРГ, выполняют функции инструкторов в составе российских оккупационных войск на Донбассе.
Подчеркивается, что за время существования центра подготовлено более 400 террористов, большинство из которых награждены "медалями" и "орденами" "ЛДНР".
Центр зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, 20, тел 89213524578, 89112012177. Его руководителем является гражданин РФ 1978 г.р. Денис Васильев.
Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, ДНР, ЛНР, диверсанты
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