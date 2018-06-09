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Архив - Донецкая область

Война на Донбассе: опубликована карта суточных обстрелов в зоне ООС

09.06.2018 12:17
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Война на Донбассе: опубликована карта суточных обстрелов в зоне ООС

Сегодня, 9 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы происходили в разных местах линии разграничения, охватив и Донецкую область, и Луганскую.

Напомним, что по данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), за минувшие сутки, 8 июня, российско-оккупационные войска 38 раз обстреляли Донбасс. Зафиксированы большие потери с двух сторон.



Теги: Донбасс, война, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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