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Война на Донбассе: опубликована карта суточных обстрелов в зоне ООС
09.06.2018 12:17
Сегодня, 9 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы происходили в разных местах линии разграничения, охватив и Донецкую область, и Луганскую.
Напомним, что по данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), за минувшие сутки, 8 июня, российско-оккупационные войска 38 раз обстреляли Донбасс. Зафиксированы большие потери с двух сторон.
Теги: Донбасс, война, обстрелы, оккупанты, ООС
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