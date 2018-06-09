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За час на 2 машины продвинулись: соцсети сообщают о ситуации на донбасских пунктах пропуска
Все КПВВ сегодня, 9 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у донбасской линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовкa
Майорск в 5-00 был на днр.30 авто, пеших мало.
В 07:00 приехали, сейчас стоим у блоков (у подъёма на мост).
10 -30 Пеших чел 20, машин 15 Майорск в Горловку Украина
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
В 5-30 Каргил основная - до моста. Льготы в сторону Курахово около 25. На Донецк на днр мало, на нулевом 60-70 машин.
6-00 Из Курахово в сторону Донецка машин 60. Начали пропускать
За час на 2 машины продвинулись
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-30 на Еленовке в сторону Волновахи было 60 машин.
9-00 Новотроицкое из Марика пусто почти.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
***
Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.
Сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось около 200 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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