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Захарченко не хочет миротворцев и рвется воевать
Главарь созданного Россией квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко в интервью российским СМИ прокомментировал разрешение конфликта на Донбассе и свою возможную отставку.
Так, Захарченко заявил, что ожидает "полной капитуляции" Украины на Донбасса, либо прихода к власти в Киеве, с которыми боевики смогут договориться. Главарь "ДНР" признался, что у двух фейковых республик есть общая задача - захват остальной части Донетчины и Луганщины.
Также Захарченко высказался против введения миротворцев дальше линии разграничения. Более того, угрожает ни при каких условиях не допустить их на попранный участок украино-российской границы.
"Их основная задача — охрана миссии ОБСЕ. Патрули на линии разграничения, охрана миссии ОБСЕ, ограниченный контингент, не больше тысячи человек", - так видит Захарченко миротворцев, повторяя мантру Кремля.
Он также предложил миротворцам стоять между окопами или сидеть вместе с боевиками прямо в окопах. "Только не в городе. На свою границу с Россией мы не пустим ни одно подразделение — ни украинское, ни ооновское. Если хотят, пускай со стороны России стоят. На нашей земле их не будет", - геройствует Захарченко.
"Очевидно, что Захарченко не является сколько-нибудь значимой и самостоятельной фигурой для Кремля и не то, что не имеет прав и возможностей принимать решения, но и интервью бы никакое с "личными мнениями", без указаний и разрешений, не мог бы дать. Так что это явно не его личное "мнение", а какая-то внутривидовая борьба в Кремле, где одна из так называемых "башен" зачем-то решила публично обострить вопрос с введением миротворцев на Донбасс, для решения личных подковерных целей. Возможно, все это связано с темой смены куратора оккупированных территорий и отставки Суркова, чьим человеком все называют Захарченко. В Москве уже который месяц циркулируют слухи об отставке Суркова и вместе с ним всех его фаворитов среди оккупантов украинских территорий Донбасса и Крыма", пишет "Диалог.UA".
Напомним, что в последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы.
Отметим, что тему миротворцев, скорее всего, активно будут обговаривать 11 июня главы МИД стран "нормандской четверки".
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, миротворцы, оккупанты
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