Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе

10.06.2018 18:30

На юге Донетчины представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине получили от ворот – поворот со стороны оккупантов Донбасса.



"В н. п. Набережное (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований сообщили, что нужно разрешение от руководства для того, чтобы разрешить наблюдателям проехать в населенный пункт. Патруль СММ покинул этот район", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 9 июня.