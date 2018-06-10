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Архив - Донецкая область

Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе

10.06.2018 18:30
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Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе

На юге Донетчины представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине получили от ворот – поворот со стороны оккупантов Донбасса.

"В н. п. Набережное (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований сообщили, что нужно разрешение от руководства для того, чтобы разрешить наблюдателям проехать в населенный пункт. Патруль СММ покинул этот район", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 9 июня.



Теги: Донбасс, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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