Донбасс спасли от взрывного кошмара

10.06.2018 13:20

Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил сегодня, 10 июня, что на Донбассе продолжается работа инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил Украины.



"В течение недели саперы проверили более 18,5 га территории и обезвредили более 550 единиц взрывоопасных предметов. Очистили более 2,5 км дорог и маршрутов движения, - рассказал Мотузяник. - Всего с начала боевых действий на востоке саперные подразделения ВС Украины проверили более 3895,29 гектаров территорий и обезвредили более 198 000 взрывоопасных предметов".