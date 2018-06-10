Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов

10.06.2018 12:35

Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил о ситуации на Донбасском фронте по состоянию на сегодняшнее утро, 10 июня.



"С полуночи и по состоянию на 09.00 утра зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск, - рассказал полковник во время традиционного брифинга. - В частности, на Луганском направлении, в течение ночи противник применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие, обстреливая наши позиции вблизи н.п Зайцево и Орехово. Отмечу, что украинские защитники открывали огонь".



Мотузяник подчеркнул, что остальные обстрелы позиций Объединенных сил (ОС) со стороны противника, с применением стрелкового оружия, фиксировалась ночью на Донецком направлении, а именно в районе Марьинки и Водяного.



Напомним, что сегодня появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС.



Напомним, что 9 июня на Донбасском фронте зафиксировали три десятка обстрелов и обоюдные потери.