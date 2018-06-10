Донбасский тупик: никто не понимает, что делать

10.06.2018 21:40

Российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман считает, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик. Эксперт говорит, что ситуация идет к заморозке.



"Проблема вот в чем – это тупиковая ситуация, тупиковая для всех. Я думаю, что, если бы "нормандская четверка" могла собраться и решить: "А давай мы Донбасс вообще утопим нафиг, чтоб на этом месте просто было озеро большое, вода, чайки и т.д.". Они бы это сделали с большим удовольствием, чтоб не было Донбасса, потому что они не понимают, что с ним делать, - заяви Гозман в эфире ТК "112 Украина". - Запад не понимает, что с ним делать, Путин не понимает, что с ним делать, – никто не понимает, что с ним делать. Путин не может военным образом решить эту проблему, он не может признать поражение, и эта ситуация тупиковая".



Гозман считает, что нужно пытаться договориться об урегулировании ситуации по Донбасса. Но не верит, что сейчас это возможно.



"Надо договариваться и можно договариваться. Ну, чего не сказать: "Мы защитили русских от злых бандеровцев, теперь всё стало хорошо, и теперь мы можем отойти". Но для этого нужен какой-то минимальный уровень доверия между Путиным и Порошенко, между Путиным и Меркель и т. д. Этого доверия нет сегодня, поэтому я не понимаю, что они будут с этим делать, – отмечает политолог. - Военного наступления, думаю, не будет. Масштабного наступления не должно быть, и, кстати, подготовки к нему особо не видно… А если его делать, то делать его надо летом, пока сухо, пока дороги сухие и т. д. Думаю, что они попытаются всё это дело как-то замораживать и ждать: вдруг само рассосется, а оно не рассасывается".



Гозман считает, маловероятным серьезное обострение вооруженного конфликта на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля (об этом говорит ряд экспертов). Но подчеркивает, что Украине нужно "готовиться ко всему".



Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.



В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).



Попытка разрешить конфликт с помощью переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия – страны-подписанты т.н. "минских соглашений", которые также "подмахнули" - но отдельно – марионетки Кремля, бывшие на тот момент главарями "ДНР" и ЛНР") лишь приостановила его. Гибридная же война продолжается по сей день.

Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" намечена на 11 июня в Берлине. Но в ее успех эксперты особо не верят.