"Град", "Лягушка", "Рапира": оккупанты Донбасса стянули смертоносную военную технику

10.06.2018 16:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), со стороны оккупантов Донбасса зафиксировано множество нарушений отвода вооружения, предусмотренного минским Меморандумом, Комплексом мер и Дополнением к нему.



Так, 7 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал такие нарушения линий отвода: 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне примерно в 6 км к юго-востоку от н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска), а также 16 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 7 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), задействованных в учениях на полигоне, который расположен ориентировочно в 2 км к юго-востоку от н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска).



В тот же день в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 11 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм), 25 танков (пятнадцать Т-64 и одиннадцать Т-72) и зенитный ракетный комплекс (9K35 "Стрела-10", 120 мм) на полигоне примерно в 2 км к юго-востоку от Бугаевки, а также 7 буксируемых гаубиц (Д-30) и 10 танков (Т-64) на полигоне приблизительно в 6 км к юго-востоку от Миусинска (см. выше).



Опять же, 7 июня, по данным воздушного наблюдения было обнаружено наличие 10 боевых танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска), 18 боевых танков (неустановленного типа), 18 единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа) и 18 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) возле н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска), а также 56 боевых танков (неустановленного типа) примерно в 4 км к юго-востоку от н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка).



В тот же день в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал боевую бронированную машину (типа БТР) возле н. п. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска) и 2 грузовика военного типа ("КамАЗ-4310") с антенной от комплекса радиоразведки "Торн" неподалеку от н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).