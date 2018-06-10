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"Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин
Аналитик Олеся Яхно-Белковская прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украине применительно к Донбассу следовало поступить так, как Россия поступило применительно к Чечне.
Напомним, что в интервью австрийскому телеканалу "ORF" Путин заявил: Российская Федерация придала Чечне статус, который определяет большой уровень самостоятельности в рамках РФ. То же самое, по его мнению, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу.
"Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу, – заявил президент РФ. - Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине".
"Думаю, когда Владимир Путин заявил, что Донбасс мог бы пойти по чеченскому сценарию, он был искренен. Но только с точки зрения планов России, а не Украины, - отмечает Яхно-Белковская. - Путин с самого начала, видимо, на полном серьезе рассчитывал на вариант "кадыровщины" - когда Кремлю удастся "впарить" Украине боевиков - назначенцев от российской власти, через которых Россия будет сохранять свое влияние в ОРДЛО и пытаться его распространять на всю Украину. Без всякой демилитаризации региона, возврата границы под контроль Украины и выборов на этих территориях, согласно украинскому законодательству и в рамках украинского правового поля".
В то же время, по словам аналитика, которая специально применяет термин "кадыровщина" (от фамилии Рамзана Кадырова, правящего Чечней как личной вотчиной), расчет Украины строился на том, чтобы:
- остановить войну/локализовать,
- поэтапно возвращать наши территории.
"Примерно уже в середине 2016 года стало понятно, что российский вариант "кадыровщины" - провалился и нереализуем (а до этого звучали самые разные "гибридные" предложения - скажем, назначить тех, кто не участвовал в военных действиях, но при этом сохранить влияние России над ОРДЛО). Соответственно, озвученные предложения Путина можно отнести к прошедшему времени, - говорит Яхно-Белковская. - Ну а само сравнение войн в Чечне и на Донбассе - некорректно. Ведь чеченские войны, с точки зрения интересов Чечни, - это война за самоопределение, с точки зрения Москвы - проявление сепаратизма. В то время, как для войны на Донбассе не было никаких причин, кроме стремления России развязать эту войну на территории Украины. И это единственная причина. Ведь на украинском Донбассе, который ментально и культурно ничем не отличался от Донбасса, временно контролируемого Россией, нет войны. Война есть там, где РФ захватила украинскую границу".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Чечня, оккупация
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