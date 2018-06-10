Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой

10.06.2018 22:20

Системные кризисы всё чаще накрывают оккупированную часть Донбасса, где Россия создала квазиобразования под названием "ДНР" и "ЛНР" (они же ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей). О последних тенденциях пишет сайт marker.ua



Кризис на Донбассе: все стали мишенями



Самые страшные обстрелы оккупированный Донбасс пережил в 2014 и 2015 годах. Тогда жертвами мин и снарядов становилось по десять человек в сутки. Прилетало не только на окраины, но и в центр тех же Донецка и Луганска.



Потом стало чуть спокойнее, но полной тишины с начала "русской весны" псевдореспублики не знали. Стороны винят друг друга в смерти мирных, пропагандистские машины запущены на полную катушку, а жителям оккупированных территорий остается просто признать – все они стали мишенями. В любой момент может прилететь шальной (или целенаправленный) снаряд. В любой момент пьяный или обкуренный оккупант (как из числа местных "ополченцев", так и из огромного количества наёмников и кадровых российских военных) может начать стрельбу, метнуть гранату, всадить нож.



Растяжки опутали окраины прифронтовых населенных пунктов и посадки. Количество подорвавшихся на них мирных граждан идет на десятки. Города наполнены оружием и боеприпасами. Взрывы гремят на остановках, в общественном транспорте. Просто потому что кто-то "баловал" с гранатой.



С весны ситуация с обстрелами обострилась. Докучаевск, Горловка, Донецк практически не покидают сводок. Хотя "официальным данным" псевдореспублик верить нельзя, в соцсетях местные жители подтверждают, что они снова под ударами.



Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал на примере оккупированной Луганской области, как обычных рабочих заставляют становиться боевиками.



"Полигоны начали опять греметь возле Красного Луча, Антрацита. В городе ситуативно сокращаются рабочие места на одной из шахт, и тут же появляются объявления в газете о том, что "набираем людей в артиллерию Красного Луча", и "зарплата от 15 тыс. рублей, полный соцпакет". На людей давит семья, подталкивая брать в руки оружие. И это делается для того, чтобы готовиться к полномасштабным военным действиям", – уверен Лисянский.



Кризис на Донбассе: экологический кошмар



Недавно министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш привел шокирующие данные результатов исследования экологической ситуации на Донбассе



"В течение двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачку воды на шахтах, которые находятся на оккупированной территории, – уверяет Черныш. – Эксперты из Германии несколько раз пытались обследовать затопленные шахты, и их усилия блокировались оккупационной властью. Речь идет об около 5 тыс. горняков и около 20 тыс. членов семей шахтеров, которые могут пострадать в результате таких действий РФ".



Заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал три основные угрозы прекращения откачки воды из подтопленных шахт Донбасса. "Первое – подъем грунтовых вод, то есть жилые дома могут оказаться под водой. Второе – проседание почв, что приведет к разрушению фундаментов и соответственно – к разрушению инфраструктуры. И третий сегмент – попадание загрязненных химическими веществами шахтных вод в те реки и озера, из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", – пояснил Тука.



Проседание грунтов уже идет. На своей странице в Facebook Тука разместил соответствующий снимок с пояснением: "Террористы могут проводить парады, пионерские марши, демонстрации "счастливого народа". Могут торжественно открывать троллейбусные остановки. Могут рассказывать жителям о невероятных успехах "молодых республик". Но, от "большого глаза" им не скрыть последствий своих преступлений! Проседание грунтов на оккупированной территории. Макеевка. Отметки от "желтой" до "красной" означают просадку от 5 до 25 см соответственно".



Представитель Государственной экологической академии последипломного образования Виктор Ермаков уверяет, что на Донбассе прекратили свою жизнедеятельность 26 шахт, и все они затапливаются. Последствия могут быть непредсказуемые. Особенно это касается шахты "Юнком", где в сентябре 1979 года было осуществлен подземный ядерный взрыв. На месте взрыва образовалась стеклянная капсула, заполненная радиоактивной водой, которую надо откачивать. Но с апреля текущего года оккупанты это делать перестали.



На подконтрольной и неподконтрольной территориях Донецкой и Луганской областей расположено около 200 экологически опасных объектов: заводов, шахт, очистных сооружениях, водоканалов, насосных и фильтровальных станций. И каждый из них сейчас – экологическая бомба замедленного действия.



В последнее время на слуху то и дело попадающая под обстрел Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая снабжает водой около 400 тыс. человек по обе стороны линии разграничения. "ДФС – не только фильтровальная, а и насосная станция. От нее зависит почти всё. Вопрос расчета за воду, потери воды, загрязнение воды – всё это создает угрозу для местного населения", – подчеркнул глава МинВОТ Вадим Черныш.



Конкретные мероприятия по предотвращению экологической катастрофы на Донбассе могут быть реализованы только после того, как проведут детальный экспертный анализ рисков, проведенный на объектах инфраструктуры по обе линии разграничения, и можно будет без угрозы для жизни проводить восстановительные работы. Но пока ни анализа, ни спокойного восстановления оккупанты делать не позволяют.



Кризис на Донбассе: экономическая яма



Экономическая ситуация в фейковых республиках очень печальная. Часть предприятий стоит т. к. разбита обстрелами. Часть – разграблена местными и российскими мародерами. Некоторое время были проблемы с сырьем, особенно после начала официальной блокады со стороны Украины. Но Россия помогла. Правда, это не мешает "убивать" даже относительно крепкие предприятия – тот же Енакиевский металлургический завод, в одном из цехов которого весной произошла масштабная авария, остановившая предприятие.



Угольная отрасль, которой славился Донбасс, чахнет на глазах.



"На территории оккупированных районов Луганской обл., на шахтах "Комсомольская", "№54" (г.Антрацит), "Самсоновская западная", "Суходольская восточная", "им. Баракова" (г.Сорокино, быв. Краснодон) задержка выплат заработной платы составляет 3 месяца, – сообщает группа "Информационное Сопротивление". – Руководство СП "Ровенькиантрацит" (входит в состав ЗАО "Внешторгсервис", которое управляет "национализированными" предприятиями в ОРДЛО) рассматривает возможность остановки работы шахты им. Вахрушева в связи с отсутствием надлежащего материального обеспечения (запчасти и т. д.). В настоящее время из четырех лав на шахте работает только одна".



А главари "ДНР", по данным ИС, манипулируют показателями добычи угля на подконтрольной им территории. По их словам, существенно выросли объемы добычи в 2018 году. "Однако сравнение проводится исключительно с показателями 2017 года, который был самым провальным по добыче угля за время существования "ДНР". Если сравнить хотя бы с 2016 годом, то окажется, что реально добыча угля упала в 1,5 раза", – отмечают в ИС.



Если даже высокооплачиваемые угольщики и металлурги оказались в ОРДЛО в плачевной ситуации, что уж говорить о работниках соцсферы.



"В оккупированных районах Луганской области наблюдается низкий размер заработной платы. В частности, наиболее низкой она остается у работников учреждений социальной защиты населения (в среднем – 5 657 руб.), культуры (5 980 руб.), образования (6 826 руб.) и здравоохранения (7 258 руб.). С 1 октября 2017 года на территории "ЛНР" установлена минимальная зарплата 3 241 руб., должностной оклад работника I тарифного разряда "Единой тарифной сетки разрядов по оплате труда работников бюджетной сферы" составляет 3 242 руб", – сообщается в недавней сводке ИС.



Так называемые власти "республик" используют малейшую возможность, чтобы обобрать и без того нищих сограждан. Так, на оккупированной части Донецкой области предприятия, подконтрольные главарю "ДНР" Захарченко и его окружению, скупают у фермеров сельхозпродукцию по заниженным ценам и продают в РФ в 3 раза дороже. "Фермеры, которые возмущаются данной ситуацией, предупреждаются боевиками, что недовольных в принудительном порядке будут отправить на передовую", – рассказывают в "Информациооном сопротивлении".



Кризис на Донбассе: драка за власть



Маниакальное желание "народных избранников" в ОРДЛО красть всё и вся объясняется просто – их век недолгий. С 2014 года в "республиках" происходят постоянные смены "в верхах". Кого-то пристреливают, другие оказывается "на подвале", третьи сбегают.



В последнее время упорно муссируются слухи, что Захарченко вот-вот отправят вслед за экс-главарем "ЛНР" Игорем Плотницким. Напомним, что 21 ноября 2017 года в оккупированном Луганске произошел "государственный переворот", которым руководил смещенный с поста "министра МВД ЛНР" Игорь Корнет. При поддержке регулярных частей российской армии и колонн военной техники, которые зашли со стороны Донецка, Корнет и компания низвергли Плотницкого. Тот сбежал в Россию, где, по одним данным, оказался в тюрьме, по другим – под охраной в собственном коттедже в элитном поселке Барвиха, Одинцовского района Московской области. Сейчас ОРЛО заправляет бывший "глава МГБ ЛНР" Леонид Пасечник. "Республика" потери "всенародного избранного" Плотницкого не заметила.



Точно так же не заметит оккупированная Донецкая область "потерю" Захарченко. Скорее даже возликует, чем опечалиться. Впрочем, все прекрасно понимают, что захарченки, плотницкие и пасечники – лишь марионетки, которыми управляют кремлевские группировки.



Вот эти самые группировки сейчас и ведут борьбу за влияние на ОРДЛО. И муссирующаяся отставка (в том числе с помощью физического устранения, в котором можно обвинить "украинских диверсантов") Захарченко – возможный результат победы той или иной группировки (ФСБ, ВС РФ, конкретные кремлевские кланы).



Ну, а пока в верхушке "ДНР" царят панические настроения. "Что-то нехорошее происходит в ДНР. Сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский (экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса", один из ярых оппонентов Захарченко – прим. ред.) – говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ. Недавно было задержано несколько человек из близкого окружения Губарева (известный с весны 2014 года как "народный губернатор Донбасса", некоторое время был главой общественной организации "Народное ополчение Донбасса", лидером движения "Новороссия", начальником "мобилизационного управления министерства обороны ДНР" – прим. ред.), их подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм". Непонятно, что это – зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы "ДНР" и в "народный совет") или агония нынешней властной команды, которой в ближайшие месяцы грозит смещение. Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения", – пишет блогер и террорист, россиянин Александр Жучковский, в своё время повоевавший на Донбассе за "ДНР".



Жучковский уверяет, что никто из тех главарей "ДНР", которые в мае ездили в Москву и оббивали пороги Администрации президента РФ, новыми кураторами принят не был.



"При этом люди Суркова (советник президента РФ, куратор ОРДЛО от Кремля с 2014 г., который сейчас якобы впал в немилость – прим. ред.) в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР, – уверят Жучковский. – Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами".



По словам Жучковского, отставка "по луганскому сценарию" может ждать и "министра доходов и сборов ДНР" Тимофеева ("Ташкент"), и Захарченко. "Обстановка очень подвешенная и нервная", – уверяет он.



Кризис на Донбассе: топливный удар



Не добавляет спокойствия в ОРДЛО и очередной топливный кризис, накрывший квазиобразования в конце мая. И если в "ЛНР" бензин просто резко подорожал, то в "ДНР" вовсе исчез.



Пользователи социальных сетей массово сообщали, что достать бензин крайне сложно. И, не стесняясь в выражениях, обкладывали "власти республики" отборным матом.



"В "ДНР" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из РФ, причем это касается обеспечения не только гражданских предприятий и местного населения, но и частей 1-го АК оккупационных войск. В отдельных подразделениях и частях оккупантов командование вынуждено ограничивает использование автотранспорта, в т. ч. для первостепенных нужд, при этом военные водители отмечают резкое ухудшение качества топлива, – сообщала группа ИС. – В гражданском секторе отмечается отсутствие бензинов популярных марок, а в отдельных случаях и дизельного топлива сразу в нескольких заправочных сетях (розничную торговлю осуществляет лишь ограниченное число заправок)".



Блогер, пишущий под псевдонимом Фашик Донецкий призывает жителей оккупированных территорий подумать о том, почему в той же РФ бензин есть в свободной продаже, а в "ДНР" – нет.



"Может, там "недорусские" живут?" – пишет блогер об ОРДЛО. И отмечает, что людьми второго сорта, на которых можно только "наваривать", считают жителей "ДНР/ЛНР" не только россияне, но и свои же "лидеры". Ведь дефицит бензина создан искусственно, так как фактические владельцы компаний, торгующих нефтепродуктами оптом и в розницу, всё те же "лидеры", которым наплевать на всё, кроме собственного достатка.



Представители международного разведывательного сообщества InformNapalm пояснили, что ранее организацией поставок топлива в ОРДЛО занимались люди советника президента России, куратора оккупированного Донбасса Владислава Суркова. Но его, по некоторым данным, отстранили как от курирования ОРДЛО, так и с поста путинского советника (официального подтверждения этому, правда, нет). Потому "ДНР" и частично "ЛНР" накрыл очередной кризис.



Еще одна причина – в связи с грядущим ЧМ-2018 в России формируют резервы топлива. Не до ОРДЛО им. "Третья причина – подорожание бензина в России, которое началось раньше и ударило бумерангом по потребителям в самопровозглашенной республики. Единственный поставщик – Россия, так что они обслуживают по остаточному принципу, – пишет АКМЦ. – В среднем на оккупированных территориях бензин дешевле – потому поставщикам выгоднее продавать его в ту же Украину, но на подконтрольную территорию. Зато по более высоким ценам, оставляя собственное ОРДО без бензина".



Фашик Донецкий отмечает, что люди, приветствовавшие создание в Донбассе "народных республик", мечтали "жить, как в СССР". "Только от советских реалий они получили далеко не всё: только диктатуру, репрессии, тотальный дефицит, очереди, унижения и управленцев-воров", – резюмирует блогер.





Кризис на Донбассе: гетто вместо воссоединения





Жители ОРДЛО, идя на псевдореферендум в мае 2014 года, мечтали стать частью России. В итоге спустили курок гибридной войны, превратив свой край в сплошное поле боя. Кровоточащий кусок земли, который пропагандисты РФ и ОРДЛО пытаются выдать за процветающие "народные республики", не нужные ни Москве (которая так и не признала "ДНР" и "ЛНР"), ни Киеву (судя по действиям последнего). Оторванные от Украины и не вошедшие в состав РФ, "отдельные районы" превратились в настоящее гетто.



"Документы", выданные на оккупированном Донбассе, не признаны нигде, кроме РФ и подобных ОРДЛО квазиобразований, которые наплодил Кремль. Мировые звезды, которые ранее были постоянными гостями в Донецке, больше сюда – ни ногой. Ушли большие футбол, балет, хоккей. Игры местного ФК "Оплот" и песни потускневших российских звезд третьего эшелона – за это ли боролись?



Бесплатная медицина, о которой трубят местные СМИ, на самом деле выливается в постоянные подношения врачам. Иначе – ложись да помирай. Сами медики жалуются на острую нехватку медикаментов и персонала. Огромное количество "ценных кадров" покинули охваченный войной регион. Уезжает и молодежь, не видя перспектив в "республиках".



Спортивное, культурное, медицинское гетто дополняется в последнее время еще и обрывом связи с "большой Украиной". Последний украинский мобильный оператор Vodafone (МТС) в "ДНР" не давали включить 3,5 месяца. За это время значительно обогатился "республиканский" мобильный оператор "Феникс", работающий на ворованных мощностях. За это же время десятки человек просто умерли, не сумев вовремя вызвать помощь ("Феникс" работает с огромным перебоями). Рвутся связи с родными и близкими. Подрывается здоровье – проблемы со связью заставляют многих нервничать.



Недавно с возрожденным было Vodafone опять начались проблемы. Похоже, людям решили напомнить, что они – в гетто, а не в "республике".



Таким же напоминаем стало решение, якобы принятое в Кремле, что на время ЧМ-2018 (пройдет в России с 14 июня по 15 июля) въезд в РФ со стороны ОРДЛО резко ограничат.



"Согласитесь, что для людей, которые выступают за братский союз с Россией, либо вообще считают себя частью РФ, закрытие границы самой же Россией – это унижение, – завил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Поэтому на оккупированной территории и вбрасывается информация, что граница закрывается, поскольку украинские войска будут на нас наступать… Кто такие "жители Л/ДНР"? Это люди, которых невозможно нормально контролировать, они оказались ненужными и лишними для России. Для РФ главное – получить хорошую картинку на чемпионате мира. А нищие, убогие и юродивые, а именно так руководство РФ воспринимает жителей Донбасса, на этой картинке не нужны. России не нужны на время проведения чемпионата люди с флагами ДНР, какие-нибудь акции типа "злобные америкосы, услышьте Донбасс" и так далее. Это вполне привычная российская политика".



По информации группы "Информационное Сопротивление", в руководстве т. н. "службы пограничной охраны МГБ ЛНР" усиленно распространяется информация, что с 12 июня по 17 июля, на период проведения в России ЧМ-2018, российская сторона вводит режим жестких ограничений на пересечение границы РФ для частных транспортных средств и рейсовых автобусов, которые осуществляют регулярные рейсы из "ЛНР" на территорию РФ. При этом, на уровне среднего и младшего командного звена российские пограничники данную ситуацию своим "коллегам" в "ЛНР" не комментируют.



"Вполне очевидно: данная ситуация наглядно демонстрирует, что в ответственный момент "русский мир" на оккупированном Донбассе категорически не нужен Кремлю ни в какой ипостаси, – поясняет координатор ИС Дмитрый Тымчук. – В Москве очень переживают, чтобы, не дай Бог, "днровские и лугандонские нищеброды" не вылезли на свет перед иностранными гостями и не опозорили "великую" Россию или, ещё хуже, не спровоцировали какой-то международный конфликт с вытекающими последствиями. Так что функция у "новороссов" была и остается прежней – быть пушечным мясом Кремля. Не более".