Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"

10.06.2018 16:50

Старший научный сотрудник берлинского Института внешней политики и безопасности Сьюзан Стюарт накануне встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине (намечена на завтра, 11 июня) сделала неприятный для Донбасса прогноз.



По мнению Стюарт, Россия в настоящее время практически не имеет мотивировки для размещения миссии "голубых касок" на Донбассе, поэтому вероятность достижения компромисса по данной проблеме крайне незначительна. Об этом пишет "Укринформ".



"Очень маловероятно, что у нас будет миссия по поддержанию мира", – считает эксперт по Минскому процессу.



По мнению Стюарт, россияне захотят идти достаточно далеко, чтобы достичь компромисса с украинской стороной. Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Поясняя мотивы того, почему в сентябре прошлого года Москва вышла с инициативой размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, Стюарт поясняет, что это было связано с попыткой повлиять на процесс принятия решений и дискуссий в США об ужесточении санкций. "Это не сработало, по крайней мере не сработало так, как Россия хотела бы", – подчеркнула эксперт. И сегодня, по словам Стюарт, импульсов и мотивации для достижения прогресса в этом процессе у Москвы, вероятно, куда меньше, чем было вначале.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".