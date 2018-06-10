Нужные воры и жалкое прозябание: Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО

10.06.2018 10:00

Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий прокомментировал "Апострофу" слухи о смещении главаря так называемой ДНР Александра Захарченко. Он также спрогнозировал, что дальше будет в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная правительству часть Донбасса) и какие решения готовит Кремль в связи с проблемами и затратами, которые приносят псевдореспублики.



"Сейчас нужно связывать очередной топливный кризис в ОРДО с информацией по поводу возможной смены "руководства" псевдореспублики. Группа "Информационное сопротивление" еще осенью прошлого года говорила о такой возможности. Эти слухи шли практически с 2015 года, в среде "административного руководства" проходила информация о том, что приезжали представители администрации президента Российской Федерации и в сентябре прошлого года в Донецке было проведено совещание, на котором без тыканья пальцами четко дали понять, что скоро будут кадровые пертурбации на уровне высшего руководства. Чуть больше чем через месяц после того, как мы дали эту информацию, произошли снятие и замена [главаря ЛНР Игоря] Плотницкого. Сейчас идет речь о том, чтобы сменить "руководство" ДНР, то есть господина Захарченко", - говорит Тымчук.



По его мнению, для России Донбасс становится тем самым чемоданом без ручки, которым стал Крым.



"От него Россия, понятное дело, не может отказаться, поскольку уже официально заявила о том, что это ее территория. Мы также понимаем, что Путин не готов и не собирается уходить с Донбасса, но, с другой стороны, тратить те ресурсы, которые Россия тратила на содержание ОРДЛО в 2015-2016 годах, для Кремля представляется бесполезным, - отмечает коордниатор ИС. - Они уже прекрасно понимают: основная часть этих средств, начиная с финансовых и заканчивая материально-техническим снабжением, просто разворовывается. Причем происходит это на всех уровнях, начиная с высшего, а наибольший вред наносят как раз те схемы, которые были выстроены "руководством" ЛНР, то есть Плотницким, и ДНР, то есть Захарченко. В Луганске проблему решили быстро и радикально, но там было проще, поскольку о том, что Плотницкий – прожженный вор, знал, по-моему, каждый житель ОРЛО, не говоря уже о чиновниках и ближайшем окружении, включая представителей ФСБ и администрации президента РФ, которые с ним работали в качестве кураторов".



Тымчук подчеркивает, что у Захарченко немного другая ситуация, чем у Плотницкого. "Помимо того, что он – вор, он работает на имидж какого-то там "мощного руководителя", поэтому заменить его несколько более проблематично. Но тем не менее для России сейчас очень важен вопрос эффективного использования тех средств, которые вливаются в оккупированную часть Донбасса", - отмечает координатор ИС,



Тымчук не берется сказать, сколько РФ тратит на содержание оккупированного Донбасса.



"Точной цифры, думаю, не назовут даже в администрации президента РФ, - говорит он. - Оккупация стоит очень дорого. И как раз в этом контексте Россия искала какие-то варианты для себя, чтобы уменьшить это бремя. В прошлом году в несколько этапов состоялось урезание прямой финансовой помощи и на сегодня дошло до того, что бюджетная сфера начинает сокращаться. Те же учителя и медики получают ощутимо меньшую зарплату, чем их коллеги на неоккупированной части территории".



По мнению Тымчука, россияне пытались добиться, чтобы местные меньше воровали, поскольку "руководство" так называемой ДНР все-таки зависит от поддержки населения.





"Россия идет по пути сокращения финансовых потоков, говорит: "Вы меньше воруйте, и тогда все будет хорошо", но меньше воровать не стали – просто подчиненные, то есть население, стали меньше кушать, - говорил координатор ИС. - Поэтому сейчас собираются пойти по другому пути и провести кадровую чистку – поставить не то, чтобы менее вороватых, а хотя бы более контролируемых людей со стороны Москвы для того, чтобы эффективнее использовать те средства, которые туда вливаются, как в бездонную бочку".



Тымчук предполагает, что если в ближайшее время не решится вопрос этого конфликта и не произойдет реинтеграции этой территории, то ее не ожидает какое-то процветание.



"По той тенденции, которую мы видим, все идет к жалкому прозябанию и ожиданию подачек со стороны Москвы, - говорит координатор ИС. - Возможно также существование каких-то коррупционных схем, как в Приднестровье. Кроме того, уже сегодня содержание этой территории обходится России в ощутимую копейку, но, опять же, нужно смотреть на цены на энергоносители. Если то, что РФ тратила на Донбасс в 2014-2015 годах, не было для нее особо ощутимо, то санкции и падение цен на нефть сыграли свою роль. Однако сейчас мы снова видим рост цен на энергоносители, и нужно понимать, что в течение месяца Россия будет получать новые финансовые поступления. Как ни странно, нужно связывать одно с другим".

Напомним, что в последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы.

Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.



Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег.

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк сомневается, что Пушилин сможет заменить Захарченко