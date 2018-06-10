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Опубликована сводка с Донбасского фронта: 30 обстрелов и обоюдные потери
За прошедшие сутки, 9 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. По данным пресс-центра ООС, боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия.
"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, что Мариупольском направлении. В общем, противник 30 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", - сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что во время боевых действий в субботу 2 военнослужащих ОС получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 5 ранены.
Напомним, что в течение ночи 10 июня оккупанты 5 раз нарушали режим тишины.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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