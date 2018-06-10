Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы

10.06.2018 20:10

Эксперт программы "Советник по вопросам ВПЛ" Валерия Вершинина уверяет, что сложности, приостановки, отказы в выплатах пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) отразятся в будущем на всей пенсионной системе Украины, т.к. это влияет не только на граждан, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.



Как сообщают "Донецкие новости", вопрос выплаты пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий эксперт разделила на три ключевых проблемы.



Первая – возможность государства выполнять те правила, которые оно само ввело.



"Система нарушения государством собственных решений (а выплата пенсий является нерушимым имущественным правом, в т.ч. прописанным в Конституции Украины, – прим. ред.) подталкивает граждан к тому, чтобы не сотрудничать с государством. Т.е. если я, как переселенка, не имею шанса получить свою пенсию, я буду всеми способами уходить от оплаты отчислений. Фактически государство стимулирует меня работать не легально, а выбирать "зарплату в конверте". Почему? Потому что я смотрю на ситуацию, в которой сегодня находятся пенсионеры-ВПЛ и прогнозирую, что в дальнейшем меня ждет аналогичное или еще хуже. Т.е. нарушая собственные обязательства перед государством, мы закладываем бомбу под свое будущее и под шанс получить хоть какие-то пенсии", – отметила Вершинина.



Вторая ключевая проблема – технического характера.



"Может ли сегодня государство обеспечить выплаты пенсий на неподконтрольных территориях? Существует ли система, которая позволит гарантировать безопасность людей и законность получения ими выплат там? К сожалению, представителям нашей организации о такой технической возможности не известно. Однако нам достоверно известно, что государство имеет все ресурсы и возможности, чтобы выплачивать пенсии своим гражданам на подконтрольной территории. Этими возможностями государство пользуется, когда, в том числе, вводит системы проверки своих граждан – физической идентификации [через Ощадбанк], верификации (проверки на дому и пр., – прим. ред.). Т.е. мы можем говорить, что сейчас определенные террористические группировки или страна-агрессор мешают Кабинету министров Украины, парламенту и иным государственным институциям реализовывать свои обязательства на неподконтрольной территории", – пояснила эксперт.



Вершинина подчеркивает, что при этом, по факту, пенсий лишены и переселенцы, находящиеся на подконтрольной Украине территории, и не только они.



"В том числе и граждане, которые выбирают периодическое проживание за границей, и в целом те, кто не может постоянно находится по адресу своей регистрации, а перемещаются по стране или странам. Также большие проблемы имеют граждане, которые задействованы на сезонных работах. И все это при том, что эти люди подают в управления труда и соцзащиты населения (УТСЗН) свои трудовые договоры", – дополнила она.



И третьей, большой проблемой, остается выплата пенсий участникам Антитеррористической операции, первоначально зарегистрированным в Донецкой или Луганской областях.



"Дело в том, что несмотря на принятые изменения в Постановления КМУ № 505 и 637, которые дают таким категориям граждан возможность на получение пенсий без прохождения проверки по зарегистрированному на подконтрольной Украине территории месту проживания (как это предусмотрено для рядовых переселенцев, – прим. ред.), по факту мы получаем шквал жалоб и заявлений от данных граждан о приостановках выплат. Т.е. они не могут реализовать свое право на пенсию, а после принятия в мае Постановления КМУ № 335, теперь еще и не могут получить задолженность по пенсиям", – уточнила эксперт программы "Советник по вопросам ВПЛ".



Постановление КМУ №505 от 01.10.2014"О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг" предусматривает нормативы начисления ежемесячной адресной помощи переселенцам.



Постановление КМУ №637 от 05.11.2014 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам", которое предусматривает обслуживание и прохождение физической идентификации переселенца исключительно в Ощадбанке, а также привязку выплат к справке ВПЛ.



В свою очередь, эксперт Украинского института по вопросам прав человека Жанна Лукьяненко напомнила, что в Украине лица, осужденные даже по статьям за сепаратизм, за участие в проведении "референдума" в мае 2014 году, за участие в незаконных вооруженных формированиях "Л-ДНР", находясь в украинских тюрьмах, могут оформить себе пенсию и получать выплаты. При этом обычные граждане, проживающие на неподконтрольной Украине территории Донбасса, не могут реализовать свое право на пенсию.



Как отмечают "Донецкие новости", эксперт подчеркнула, что в Украине действует персональная, а не коллективная ответственность за совершенные преступления. В этой связи недопустимо огульно обвинять всех жителей неподконтрольных территорий в терроризме, сепаратизме, не любви к Украине и пр. и на основании этого не платить им пенсии.