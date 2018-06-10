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Пересечение донбасской линии разграничения: опубликована суточная сводка

10.06.2018 08:08
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Пересечение донбасской линии разграничения: опубликована суточная сводка

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 9 июня, через контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил последовало 37,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Сводка по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 8120 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 9440 человек и 1715 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7485 человек и 1565 транспортных средств;

"Гнутово" - 3660 человек и 910 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9185 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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