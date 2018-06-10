Пятиэтажный дом пылал в прифронтовом Светлодарске

10.06.2018 08:57

Сегодня, 10 июня, в прифронтовом Светлодарске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) в результате пожара один человек погиб и один пострадал.



10 июня в 5:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в д. 25 что Светлодарске Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 23-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



По прибытию к месту вызова установлено, что идет дым из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения разведки, в квартире на диване обнаружено тело мужчины 1948 г.р. без признаков жизни.



Мужчина 1985 г.р., который самостоятельно вышел из дома, обратился за первой медицинской помощью, с предварительным диагнозом: отравление угарным газом, ожоги I-II степени рук и спины. Он госпитализирован в Светлодарск городской центральной больницы.



Пожар локализован в 05:48, а окончательно ликвидирован в 6:12.



Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Напомним, что сегодня огонь убил человека и на Луганщине.