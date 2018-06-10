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Пятиэтажный дом пылал в прифронтовом Светлодарске
Сегодня, 10 июня, в прифронтовом Светлодарске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) в результате пожара один человек погиб и один пострадал.
10 июня в 5:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в д. 25 что Светлодарске Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 23-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
По прибытию к месту вызова установлено, что идет дым из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения разведки, в квартире на диване обнаружено тело мужчины 1948 г.р. без признаков жизни.
Мужчина 1985 г.р., который самостоятельно вышел из дома, обратился за первой медицинской помощью, с предварительным диагнозом: отравление угарным газом, ожоги I-II степени рук и спины. Он госпитализирован в Светлодарск городской центральной больницы.
Пожар локализован в 05:48, а окончательно ликвидирован в 6:12.
Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
Напомним, что сегодня огонь убил человека и на Луганщине.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть, Светлодарск
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