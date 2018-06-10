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Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях
Президент в Центре инновационного консалтинга "КДА", политолог Дмитрий Корнейчук продолжает развивать тему "Большой сделки", частью которой является урегулирование конфликта на Донбассе.
По мнению Корнейчука, суть "Большой сделки" в том, что президент РФ Владимир Путин помогает президенту США Дональду Трампу решить проблему Северной Кореи (которой сам же Кремль помог обзавестить ядерным оружием), а Трамп старается снизить санкционное давление на РФ и решить в удобном для Кремля русле "украинский вопрос".
"При Тиллерсоне (бывший Госсекретарь США – прим. ред.) стороны старались вести ее кулуарно. Но когда Трамп устроил цирк с обстрелом Сирии, незапланированный выход из соглашения с Ираном и начал присваивать лично себе все заслуги по Корее, Москва изменила тактику. И Кремль начал "светить" свое участие в тех или иных аспектах "сделки", выгодных США, - отмечает Корнейчук. - Зачем? Путин давит на Трампа, чтобы тот публично брал на себя ответственность за сотрудничество с Россией. А не имитировал "ястреба", одновременно кулуарно контактируя с Москвой".
По мнению эксперта, не просто так прозвучало заявление Трампа о необходимости вернуть Россию в "Большую семерку". И не случайно пошла информацию о возможной встрече Трампа и Путина в Вене.
"Пришло время Трампу стать "адвокатом России". Ему дали полтора года, чтобы выиграть войну у демократов и закрепиться в Белом Доме", - рассуждает Корнейчук.
Он также подчеркивает, что у Трампа и Путина проблема, как именно "впихнуть" Донбасс обратно в Украину, и через него дать Кремлю возможность влиять на политические процессы в Украине.
"Все механизмы согласованы. Но важную роль играет еще и человеческий фактор на Донбассе. Живущие там люди не хотят возвращаться в Украину, которой правит Порошенко, с которым ассоциируется война (о Путине аналогично почему-то там так не думают), - продолжает Корнейчу. - Собственно, "Большая сделка" - это ключевая причина, почему Порошенко не позволят использовать диктаторские методы и второй раз стать президентом. К сожалению, на благоразумие нашего народа надежды мало".
Корнейчук подчеркивает: "Знаете, у меня непопулярная точка зрения, поскольку считаю, что в войне на Донбассе виноваты все. И Украина, и США, и Европа, и Россия. И даже Донбасс. Но люди, конечно, хотят слышать приятную "правду". Они виноваты - мы не виноваты. Такая человеческая натура. Да и правда у каждого своя..."
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, сделка, Дональд Трамп
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