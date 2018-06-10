Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что

10.06.2018 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в течене 9 июня различные нарушения были зафиксированы в трех контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения.

Так, в КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск" пограничники обнаружили у двух граждан Украины 60 таблеток наркосодержащего препарата и две иконы. Указанный товар передан представителям Нацполиции. В этих самых КПВВ военнослужащие зафиксировали у наших соотечественников 2 паспортные документы с признаками частичной подделки и один - выданный так называемой "ДНР". Обнаруженные документы переданы также представителям Национальной полиции.

Один случай предложение неправомерного денежного вознаграждения для ускоренного проезда через линию соприкосновения предложил украинец в КПВВ "Новотроицкое" военнослужащим Донецкого отряда. Относительно правонарушителя в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Всё в том же КПВВ "Новотроицкое" вчера был совершен наезд на пограничника Донецкого отряда.

Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения. Также стало известно, что происходило у КПВВ ранним утром.



Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх