Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что

10.06.2018 14:20

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в течене 9 июня различные нарушения были зафиксированы в трех контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения.



Так, в КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск" пограничники обнаружили у двух граждан Украины 60 таблеток наркосодержащего препарата и две иконы. Указанный товар передан представителям Нацполиции. В этих самых КПВВ военнослужащие зафиксировали у наших соотечественников 2 паспортные документы с признаками частичной подделки и один - выданный так называемой "ДНР". Обнаруженные документы переданы также представителям Национальной полиции.



Один случай предложение неправомерного денежного вознаграждения для ускоренного проезда через линию соприкосновения предложил украинец в КПВВ "Новотроицкое" военнослужащим Донецкого отряда. Относительно правонарушителя в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".



Всё в том же КПВВ "Новотроицкое" вчера был совершен наезд на пограничника Донецкого отряда.

Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения. Также стало известно, что происходило у КПВВ ранним утром.