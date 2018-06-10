С Донбасского фронта сегодня пришли хорошие новости

10.06.2018 18:02

В течение текущих суток, 10 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой. В период с полуночи до шести вечера потерь в рядах защитников Украины нет.



Отмечается, что противник 7 раз нарушал режим прекращения огня. Российско-оккупационные войска свою активность проявляли преимущественно на Донецком направлении.



Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединское и Водяное, что вблизи Мариуполя.



"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ, - сообщает пресс-центр ОС. – С начала текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника уточняются".

Напомним, что сегодня появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС.



Напомним, что 9 июня на Донбасском фронте зафиксировали три десятка обстрелов и обоюдные потери.