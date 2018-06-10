Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"

10.06.2018 19:10

Активные слухи о том, что главарь "ДНР" Александр Захарченко будет смещен со своего поста (тем или иным способом) прокомменитровал журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский. При этом назвали три кандидатуры, которые обсуждаются в качестве преемников. Из них, как считает Казанский, наибольшие шансы имеет "крестный отец ДНР", бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" Александр Бобков.



"В последнее время ходят слухи, что лидер боевиков ДНР Захарченко вот-вот будет смещен кураторами со своего поста, а вместе с ним полетит голова и его ближайшего соратника Тимофеева (Ташкента). Откуда взялись эти слухи — понятно. В мае Владислав Сурков был отстранен от кураторства над ЛДНР. А поскольку Захарченко является ставленником Суркова, то шансы разделить судьбу куратора у него тоже чрезвычайно высоки, - пишет Казанский в своем блоге. - Захарченко за время своей деятельности успел нажить себе немало врагов. Многие соратники по ДНР его ненавидят за отжимы, воровство и кумовство, хотя сами бы на его месте действовали ровно таким же образом. Поэтому слухи о возможной замене Захарченко многие восприняли с надеждой и понесли эту информацию в массы".



Называются самые разные варианты смещения - от переворота, как в Луганске у Плотницкого (того свергли осенью 2017-го), до тихого ухода по состоянию здоровья или после "выборов", намеченных в ОРДЛО на осень 2018-го.



"Когда уйдут Захарченко и кем он будет заменен — до конца не ясно. Все это решается кулуарно и тайно от людей, в России, поэтому мы можем только гадать, - продолжает Казанский. - Прошли те времена, когда народ Донбасса спрашивали. Теперь люди в ДНР живут в положении полукрепостных. У них нет свободы передвижения (комендантский час), свободы выбора, свободы слова и прочих базовых для цивилизованного общества свобод. И в нужный момент, когда Москва определиться с новым гауляйтером, Донбасс просто поставят перед фактом".



В настоящий момент, по словам Дениса, называются три наиболее вероятные кандидатуры преемников Захарченко - Денис Пушилин (нынешний глава "народного совета" т.н. "ДНР", посланник от псевдореспублики на минские переговоры), Александр Ходаковский (экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса"; ярый критик Захарченко, в последнее время он куда-то пропал, что дало повод предположить, что его либо вызвали в РФ и готовят на смену нынешнему главарю "ДНР", либо уже уничтожили) и Александр Бобков ("крестный отец ДНР", бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов").



Вот, что пишет по поводу этих кандидатур Казанский:



1. ПУШИЛИН

Пушилин поначалу казался самой маловероятной кандидатурой. Он откровенно непопулярен в народе, поскольку имеет еще более стремное прошлое, чем Захарченко, не харизматичен и не умен. Но с другой стороны, в Кремле как раз слишком умных и не любят. Так что вполне могут продвинуть посредственного и беспринципного МММщика.



6 июня Денис Пушилин приехал в Крым, и местное издание "Примечание" написало, что вопрос о назначении Пушилина главарем ДНР решен. Сложно сказать, насколько можно доверять этой информации, но раньше Пушилин в Крым на встречи с Аксеновым сам не ездил и закрытых переговоров с ним не проводил. Теперь ситуация изменилась.



Новость о возможном назначении Пушилина вместо Захарченко в самой ДНР восприняли негативно. Всем очевидно, что руководитель из него никакой. Пушилин по понятным причинам не пользуется авторитетом среди боевиков, да и кто вообще может одобрять назначение на пост "главы республики" организатора финансовой пирамиды?



"По своей природе, происхождению, образованию, жизненному опыту, Пушилин — хитрый, но крайне глупый человек. Вряд ли в своей жизни он прочел два десятка книжек. Максимально доступный ему уровень общения в Москве — злобная и завистливая мошкара, вившаяся у кабинета Суркова на Старой площади", — пишет о Пушилине ДНРовец Роман Манекин.



Манекин считает, что никаких перспектив у Пушилина в Донецке нет, и главой ДНР его не поставят. Вот его аргументация.



2. ХОДАКОВСКИЙ

О замене Захарченко на Ходаковского слухи ходят уже несколько лет. Ходаковский давно считается его главным конкурентом и сам постоянно заявляет о своих амбициях. Кроме того, Ходаковский — единственная фигура в ДНР, кто имеет реальных сторонников, узнаваемость и авторитет в среде боевиков.



Но у Ходаковского есть большой недостаток — он харизматичен, и ведет себя как политик, а в Кремле таких людей не терпят. Все лидеры боевиков, которые пытались строить из себя народных лидеров, были истреблены россиянами без всякой жалости. Ходаковский слишком строптив — именно поэтому он не получил пост главаря ДНР в 2014 году. Скорее всего, по этой же причине не получит его и в 2018-м. В добавок к этому, Ходаковский командовал боевиками, отдавал приказы убивать украинских военных, а это делает его неудобной фигурой в рамках мирных переговоров и затрудняет реинтеграцию ОРДЛО в Украину, которой хочет Кремль.



3. БОБКОВ

А вот третий потенциальный кандидат на место Захарченко как раз наиболее удобен для реинтеграции — это крестный отец ДНР, бывший депутат ВР от Партии регионов Александр Бобков. Человек, который контролировал весной 2014 года Захарченко и Тимофеева, пытался с их помощью подмять под себя и взять под контроль пророссийское движение Донецкой области.



Бобков сам в своих интервью не скрывал, что с начала 2000-х плотно сотрудничал с Россией, издавал в Украине на российские деньги пропагандистскую литературу, за что был удостоен российских наград. С первых дней весны 2014-го он пытался возглавить сепаратистов в Донбассе, проводил с ними совместные пресс-конференции, выдвигал ультиматумы "киевскому правительству", требовал федерализации. В апреле боевики "Оплота" во главе с Захарченко по команде Бобкова захватили здание Донецкого горсовета и потребовали, чтобы Верховная рада приняла законопроект Бобкова о "местных референдумах".



Однако, после начала боевых действий, Бобков, как и другие регионалы, утратил контроль над вооруженными группировками. После начала войны он проживал то в Донецке, то в России. В последние годы поддерживает тесные контакты с российскими политиками и рассматривается как компромиссная кандидатура на пост главы ДНР. Формально Бобков не участвовал в военных действиях и никого не убивал, поэтому в России считают, что он может обеспечить процесс реинтеграции ОРДЛО в Украину.



С недавних пор Бобков является вице-президентом российского "Центра моделирования стратегического развития". Президентом этого центра является доверенное лицо Владимира Путина, человек из орбиты Сечина — Союн Садыков. Считается, что Садыков курирует "закарпатский сепаратизм" и налаживает мосты между Москвой и венгерскими олигархами.



В прессе о Бобкове почти не упоминают, но он вращается на нужных орбитах. Те, кто принимают решения по Донбассу, постоянно с ним контактируют и хорошо его знают, так что назначение Бобкова на место Захарченко — вполне реальный вариант. Во всяком случае, это куда более весомая фигура, чем какой-то ничтожный Пушилин.



Несколько дней назад в интервью австрийскому телеканалу ORF Владимир Путин сравнил Донбасс с Чечней и сказал, что Украине стоило бы тем же образом договориться с ЛДНР, каким когда-то Россия договорилась с чеченцами.



Бобков в своем последнем интервью повторил ровно тот же тезис.



"Найти общий интерес между Киевом и Донецком вполне возможною Для этого объединения, Донбассу и Киеву нужно взять в пример затяжной конфликт гражданской войны между Москвой и Грозным. После 10 летия Гражданской войны Чеченская республика смогла объединиться в единое государство с Москвой, оставив в стороне эмоции и личные политические амбиции" — говорил он.



Нетрудно догадаться, что в роли "донецкого Кадырова" Бобков видит в первую очередь самого себя.



Допускать реализации этого сценария, разумеется, нельзя. Не нужно иллюзий. Бобков, как и любой другой претендент на роль предводителя "донецких чеченцев", является по сути ставленников России и выполнять будет указания из Москвы. Ни о каком представлении интересов народа Донбасса в данном случае речь не идет.





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"Кто бы не заменил Захарченко — о полноценной реинтеграции ОРДЛО говорить пока рано, - резюмирует Денис Казанский. - Лишь после того, как Россия уйдет из Донбасса, а Украина получит контроль над своей границей, мы можем говорить о возврате оккупированной территории. Никакого "чеченского варианта" нам, конечно, не нужно. Надо будет проследить за тем, кто подхватит эту кремлевскую методичку в Украине".

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Напомним, что в последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы.

Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.



Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег.

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк сомневается, что Пушилин сможет заменить Захарченко