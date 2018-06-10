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Соцсети сообщили, что творится на донбасских КПВВ
Все КПВВ сегодня, 10 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит при попытке пересечь линию разграничения, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
На никитовке на 8.00. Машин до второго поворота льготы 30 машин до будки не считая кармана. Пеших человек 40. Майорск в 7.00. Никитовку в 8.15 пешей. В обратную сторону на это время в Никитовке машин в два ряда. Пеших тоже нормально.
9-30 Майорск в Горловку 10 машин
На горловском КПП 25 в сторону Горловки
10-00 в сторону мирной территории 60 легковых авто.120 чел пешеходной очереди
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-10 Марьинка в Донецк сразу на проверку.
7-40 Каргил в сторону Донецка только подъехал стал 11.
9-30 в сторону Донецка очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.
10-00 На Каргиле из Донецка от моста
10-30 на каргиле в строну Донецка около 40 авто
10-45Каргил, въезд в ДНР 50 машин, Украина пусто в обе стороны
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-20 Новотроицкое в сторону Донецка машин 75.
11-00 в сторону Донецка на Новотроицком машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы около 30.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-40 в сторону Донецка около 30 авто
11-00 В Пищевике на Донецк около 150 авто
***
Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения. Также стало известно, что происходило у КПВВ ранним утром.
Теги: Донбасс, соцсети, КПВВ, очереди
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