Стало известно, что происходит сегодня утром у донбасских КПВВ

10.06.2018 08:24

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области сегодня утром на въезд и выезд скопилось 190 авто.



Так, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 15 и 15 авто соответственно.



Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения.