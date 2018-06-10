В "ДНР" балуется мобильная связь

10.06.2018 13:00

На временно оккупированных территориях Донецкой области (т.н. "ДНР") зафиксированы перебои с мобильной связью Vodafone (МТС).



Местные жители с начала июня сообщают в социальных сетях, что связи нередко нет в некоторых районах. А там, где сигнал присутствует, есть проблемы с дозвоном.



Пользователи соцсетей отмечают, что оккупанты специально отключают ряд вышек - якобы за долги Vodafone (МТС) по электроэнергии.



Жители Киевского района Донецка уверяют, что перебои ощущали около двух недель. Лишь на днях, по их словам, вновь начал появляться сигнал.

Напомним, что с 11 января в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области, временно неподконтрольная Украине территория) стала недоступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…



Лишь поздним вечером 27 апреля (частично) и с утра 28 апреля (практические везде) на временно оккупированной территории Донетчины после долгого перерыва заработал украинский мобильный оператор Vodafone.



На это бурно отреагировали в соцсетях ОРДО. Радуясь в соцсетях появлению Vodafone и проклиная "республиканский" мобильный оператор "Феникс", местные жители одновременно возмущались тем, что их счетов пропали средства, хоть они и не пользовались (вынужденно) мобильной связью украинского оператора.

Руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан не исключила, что компания рассмотрит вопрос компенсации списанных средств со счетов абонентов компании, которые находятся в ОРДО.

Были также опубликованы шокирующие подробности восстановления Vodafone в ОРДО.