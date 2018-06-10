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В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев
В Мирнограде (бывший Димитров, подконтрольная правительству часть Донецкой области) реализуют важный для переселенцев проект.
Проект финансируется за счет средств Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины. Его цель – полная реконструкция здания в микрорайоне "Западный", которое ранее использовалось как общежитие. После реконструкции представители льготной категории населения, в том числе переселенцы, получат здесь жилье. Об этом идет речь в сюжете ТК "Орбита".
Сегодня 5-этажное здание в микрорайоне "Западный", 31А – сплошная строительная площадка. Этот дом уже в ближайшее время получит новую жизнь.
"Город Мирноград – первый среди городов Украины, который получил авансы в рамках Чрезвычайной кредитной программы между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком. Идет реализация 5 проектов. Мы контролируем ход выполнения работ по общежитию. Быть первыми всегда ответственно и почетно, но мы сталкиваемся с определенными сложностями. Нет определенного единого механизма по реализации этих проектов, по финансированию, но я уверен, мы справимся со всеми этими проблемами", – сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.
Полную реконструкцию этого здания начали зимой и работы здесь очень много – объект был построен еще в 1970 году. К тому же, длительное время пустовал (здание не эксплуатировалось почти 18 лет).
Первый транш составляет 10 млн 263 тыс. грн. За эти средства запланировано провести комплекс робот: утепление фасада, постройка новой кровли, отмостка, установка новых окон в подъездах, строительство перестенок, системы центрального отопления и других коммуникаций. К августу запланировано реализовать 90% проекта.
Второй транш кредитования намерены пустить на работы по благоустройству территории вокруг дома, отделке квартир, приобретение необходимой техники.
Благодаря такой комплексной реконструкции здания тут появится 38 квартир: 23 – однокомнатных, 6 – двухкомнатных и 9 – трехкомнатных.
"Предполагается, что в данном жилом доме будут проживать люди, которые имеют статус льготной категории, - рассказала заместитель Мирноградского городского головы Римма Дроздова. - Это дети-сироты, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица, семьи с лицами с физическими ограниченными возможностями. Непосредственно для них на первом этаже предусмотрено 3 квартиры, которые будут с отдельным въездом. Будет в этих квартирах специально оборудованный санузел, дверные проемы будут расширены".
Горсоветом разрабатывается проект положения, по которому будут определены конкретные категории лиц, имеющих право на проживание в этом доме. Предусматривается, что это специальный жилищный фонд, который не будет предоставляться для приватизации.
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, Мирноград
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