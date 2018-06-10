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В Мариуполе прошел необычный фестиваль
В мариупольском парке имени Гурова 9 июня состоялся экологически-художественный фестиваль "ЧИСТОFEST". Сайт MRPL.CITY сообщает, что мариупольцев и гостей города вчера поразили способности талантливой дворняги, которая умеет летать, и информация о вреде современных технологий упаковки, необычные игрушки, созданные из пластиковых бутылок.
Вот как описывает необычный фестиваль MRPL.CITY:
"На аллеях и в зеленой зоне парка разместились несколько локаций с различными направлениями. У входа в центральную аллею активисты собирали пять команд для участия в экологическом квесте. Участники за приз в виде билета в кино с открытой датой и приличной скидки за обучение компьютерным премудростям должны были преодолеть шесть испытаний, найти четыре фотографии с изображениями наиболее экологически чистых видов получения энергии.
Рядом, на сцене фестиваля, экологи объясняли, как вредны современные упаковки соков и других напитков с комбинированием картона, фольги и пластика, предлагая свои идеи по решению данной проблемы. Экологов на подмостках сменяли представители творческих коллективов Мариуполя. Звучала музыка, демонстрировались танцы. В тени деревьев разместились локации городских библиотек с книгами об экологии, мастер-классами, развивающими творческие способности детей. В одной из экспозиций были представлены игрушки, созданные из различных вариантов пластиковой упаковки, бутылок.
Свои произведения и товары предлагали мастера хенд-мейда. Также на фестивале предлагалось поучаствовать в мини-квесте, посвященном европейским ценностям, среди которых экологические темы являются значимыми и актуальными.
Большой интерес зрителей привлек проект группы "Животные в дар" - дефиле с собаками и показательные выступления четвероногих питомцев. Особое внимание мариупольцев привлекло выступление дворняги, которая творила на площадке трюки, приводящие в восторг публику. Собака проявляла полное взаимопонимание с хозяйкой, реагировала на все приказы точно, делала неимоверные воздушные кульбиты, за что зрители ее назвали летающей.
Участники организации "Животные в дар" сообщили, что данное выступление показывало, каких результатов можно достигнуть, если дать кров и тепло сердца бездомному псу, получая в ответ преданность и любовь.
Любители спорта на фестивале "ЧИСТОFEST" могли приобщиться к модному движению джамперов, также всех желающих ждали упражнения на канате, натянутом между деревьями в зеленой зоне парка".
Теги: Донбасс, Мариуполь, фестиваль, экология
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