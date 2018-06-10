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В зоне ООС ночью стреляли
10.06.2018 07:15
В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что сегодня, 10 июня, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы.
"Сегодня, в течение ночи 10 июня, оккупанты 5 раз нарушали режим тишины, тяжелое вооружение не применялось", - отмечается в сводке пресс-центра ООС.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
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