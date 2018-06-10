Военный эксперт одобрил план Авакова по возвращению неподконтрольного Донбасса

10.06.2018 17:50

Военный эксперт Олег Стариков, комментируя озвученный недавно министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым план деоккупации Донбасса без привлечения военных, назвал его самым реалистичным на данный момент сценарием урегулирования конфликта на востоке Украины.



"В наших условиях деоккупацию Донбасса можно провести без военных. Более того, это наиболее реалистичный сценарий. Ведь как только наши войска перейдут в нападение и начнется гибель людей, Запад сразу надавит на Киев. Самое главное – чтобы не погибали люди. То есть этот пусть – наиболее гуманный. Да, он может привести к протестам внутри страны. Но на этот случай у нас есть правоохранительные органы. Вообще оккупированные территории можно вернуть за счет экономической составляющей. Международные доноры готовы вложить в это большие деньги", – заявил Стариков в комментарии изданию "ГОРДОН".



По словам эксперта, договориться с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Донбасса.



"Конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы оккупированный Донбасс вернулся в Украину. Для этого есть Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон. Они – главные выгодополучатели этого процесса. Почему они в нем заинтересованы? Без урегулирования ситуации на Донбассе нельзя решить вопрос укрепления Евросоюза. Украина входит в сферу интересов ЕС. Меркель способна договориться с Путиным. Но вопрос Донбасса будет решаться не по-нашему и не по-российски. Мы увидим нечто среднее – то, что предлагает Аваков. Постепенное возвращение территорий на Донбассе – отличное предложение", – резюмировал Стариков.



Напомним, что 7 июня Аваков заявил - деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных. По словам министра, освободить оккупированные территории можно при помощи полицейской операции, которая может пройти в ближайшее время.



Аваков отметил, что в операции по освобождению Донбасса примут участие миротворцы ООН, а сам процесс деоккупации должен проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. По словам главы МВД, для такой операции будет достаточно 2 тыс. правоохранителей.



Кроме того, по словам министра, нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации.



Аваков также рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР".



Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.