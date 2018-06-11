Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие

11.06.2018 18:32

Сегодня, 11 июня, боевики осуществили очередную провокацию. Цель обстрела известна, она не меняется в течение 4 лет — это обвинения в адрес ВСУ и свежий материал для российских пропагандистских СМИ.

Так, в 8:30 утра, из минометов был обстрелян Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Мины разорвались на ул. Софийской и ул. Шахтерской Славы. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Все они доставлены в местные больницы.

Источник: https://donpress.com