Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня

11.06.2018 17:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня

В Донбассе боевики получили новое вооружение от своих кураторов. Украинская разведка сообщает о пополнении боекомплекта артиллерией и минометами вблизи Мариуполя.

Информацию об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает MRPL.CITY.

"Отмечается прибытие так называемой реактивной системы залпового огня собственного производства террористов "Чебурашка" на Мариупольское направление, где планируется осуществить ее применение оккупантами", - говорится в сообщении.

Также противовоздушной обороной Объединенных сил зафиксировано шесть попыток применения противником беспилотных летательных аппаратов.

"По-прежнему, основными из них были БПЛА типа" Орлан-10 "российского производства", - отметил представитель штаба ООС.

Кроме того, в акватории Азовского моря средствами противодесантной обороны Объединенных сил отслеживалось перемещение за прошедшие сутки двух малых ракетных кораблей Российской Федерации в 40 километрах от Бердянска.



Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх