- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери
Противник атаковал украинских военных из артиллерии и минометов, сообщают в ООС
За прошедшие сутки боевики атаковали украинских военных 32 раза, семь из которых с применением тяжелого вооружения – 82 и 120 мм минометов.
В Луганской области наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.
В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения, а вот ответным огнем ВСУ убили одного боевика и еще троих ранили.
В ночь с 10 на 11 июня в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергнув опасности мерных жителей. По состоянию на 7.00 утра потерь наших военнослужащих нет.
Обстановка на Донбассе остается напряженной. Враг продолжает обстреливать украинских военных с тяжелого вооружения, однако получает достойную "ответку" – за неделю потери боевиков составили более 50 человек.
Как рассказывал офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), Россия использует конфликт на Донбассе для утилизации боеприпасов. Заявления боевиков т.наз. "ДНР" о разработке ими запрещенной минскими договоренностями ракетной системы залпового огня "Чебурашка" являются ничем иным, как попыткой России утилизировать запасы устаревшего оружия, оставшиеся на складах ВС РФ с момента распада СССР.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, ООС
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО
- Украинская сторона СЦКК опровергает информацию о якобы обстреле ВСУ Донецка
- В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет
- Боевики нанесли урон военным
- Серьезное рассуждение на бредовый вопрос: Захарченко на "прямой линии" рассказал о специальных тоннелях и диверсиях в тылу сил АТО
- Боец ВСУ опубликовал послание террористов украинцам
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- Безработному субсидию не назначат без уплаты ЕСВ14:48
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Когда новолуние в июне 2018 и что нельзя делать14:10
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда13:20
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией12:30
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Донецк обстреляли, много повреждений