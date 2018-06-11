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Архив - Донецкая область

Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери

11.06.2018 11:35
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Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери

Противник атаковал украинских военных из артиллерии и минометов, сообщают в ООС

За прошедшие сутки боевики атаковали украинских военных 32 раза, семь из которых с применением тяжелого вооружения – 82 и 120 мм минометов.

В Луганской области наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.

В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения, а вот ответным огнем ВСУ убили одного боевика и еще троих ранили.

В ночь с 10 на 11 июня в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергнув опасности мерных жителей. По состоянию на 7.00 утра потерь наших военнослужащих нет.

Обстановка на Донбассе остается напряженной. Враг продолжает обстреливать украинских военных с тяжелого вооружения, однако получает достойную "ответку" – за неделю потери боевиков составили более 50 человек.

Как рассказывал офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), Россия использует конфликт на Донбассе для утилизации боеприпасов. Заявления боевиков т.наз. "ДНР" о разработке ими запрещенной минскими договоренностями ракетной системы залпового огня "Чебурашка" являются ничем иным, как попыткой России утилизировать запасы устаревшего оружия, оставшиеся на складах ВС РФ с момента распада СССР.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, ООС
 
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